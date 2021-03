Colapesce e Dimartino raccontano la loro ‘Musica Leggerissima’ per il Festival di Sanremo: “Un messaggio pesante in versione radiofonica”

La loro 'Musica leggerissima' è tra i brani più canticchiati del 71° Festival di Sanremo e, stando ai primi responsi, tra i più apprezzati dalle radio.

Colapesce e Dimartino portano al 71° Festival di Sanremo un sound apparentemente leggero, appunto, per veicolare messaggi tutt'altro che leggeri, come hanno ribadito anche i due artisti oggi in conferenza stampa: “La canzone veicola un messaggio pesante, abbiamo deciso di dare una versione più radiofonica per arrivare a tante persone con un messaggio difficile”.

“È l'intenzione che seguiamo da quando facciamo musica - hanno aggiunto Colapesce e Dimartino - non vogliamo appesantire la musica leggera”.