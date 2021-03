71° Festival di Sanremo: la terza serata parte con 10,5 milioni e tocca il 50,6% di share dopo la mezzanotte

La terza serata del 71° Festival di Sanremo si è aperta con una platea di 10 milioni 596 mila spettatori (42,4%) dalle 21.31 alle 23.49, per poi passare a 4 milioni 369 mila spettatori (50,6%) dalle 23.53 alle 01.59.

La media della terza serata, quindi, è di 7 milioni 653 mila spettatori per uno share del 44,3%.

“Una serata tra presente e memoria con un collante molto chiaro, sugli ascolti si è sentita l'inferiore concorrenza del calcio” ha commentato in conferenza stampa il direttore Stefano Coletta.

I dati

Terza serata giovedì 4 marzo:

Prima parte (dalle 21.31 alle 23.49): 10 milioni 596 mila spettatori; 42,4%

Seconda parte (dalle 23.53 alle 01.59): 4 milioni 369 mila spettatori; 50,6%

Complessivo: 7 milioni 653 mila; 44.3%



Picco d'ascolto alle 21.46: 13 milioni 194 mila spettatori.

Picco di share alle 00.38: 52,9%



Sanremo Start: 10 milioni 387 mila spettatori; 35,6%

Prima Festival: 7 milioni 94 mila; 25,6%



Performance digital:

La terza giornata in termini di consumo on demand registra un aumento del 71% vs terza giornata del Festival 2020.

Complessivamente, le prime tre giornate registrano un aumento del +44% (live + on demand).



Interazioni social:

È la serata di Sanremo più commentata di sempre sui social, con 6,2 milioni di interazioni generate nelle 24 ore.

Twitter: +57% vs terza serata del 2020.