Imperia: anche domani e venerdì 12 la raccolta firme per la Legge contro la propaganda del fascismo

Il Partito Democratico di Imperia, dopo il buon successo delle preventivate quattro giornate di raccolta firme per l'iniziativa di legge popolare ‘Stazzema’ contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a​l fascismo e al nazismo, ha deciso di prolungare l'iniziativa per i prossimi due venerdí, domani e il 12 marzo.

“Siamo molto orgogliosi della risposta ricevuta dalla cittadinanza – evidenzia il PD - una partecipazione, quella degli scorsi quattro venerdì di febbraio, attiva e segnata dal riconoscimento della cittadinanza imperiese nei valori della Resistenza e della Costituzione. Siamo pronti a ricevere, a partire da domani, presso la nostra sede dalle 9.30 alle 12.30, tutti gli imperiesi che ancora non hanno avuto l'opportunitá di apporre la loro firma nei moduli di raccolta firme, per dare un ulteriore segnale forte di appartenenza all'iniziativa in un territorio provinciale, come il nostro, insignito della medaglia d'oro al valore militare per la lotta resistenziale”.