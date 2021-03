Da commessi al palco dell’Ariston, la storia d’amore dei Coma_Cose al 71° Festival di Sanremo

Sanremo è per loro il compimento di un viaggio, nella commozione della cantante si legge tutta la nobile timidezza dei Coma_Cose.

Fausto e Francesca si conoscono da quattro anni, facevano i commessi in un negozio. “Per me trovare Francesca è stata quella chiave di volta umana, con lei mi sono rimesso in gioco” dice Fausto.

“Fiamme negli occhi” racconta la loro storia, gli alti e bassi, la musica che fa sempre andare avanti al di là di tutto. Lui, lei e una chitarra acustica, il punto di partenza. “Non ci sentiamo snaturati da questa esperienza - racconta Fausto - l’arte e l’amore possono essere una storia di rivalsa”.

Quando si sono conosciuti la prima volta hanno cantato insieme al karaoke. “Lui voleva appendere il microfono al chiodo - dice Francesca - la cosa in cui credo è quella di avere il coraggio di rendersi conto delle proprie debolezze e cercare di cambiare, se qualcosa non va c’è un motivo”.

Soddisfazione nelle parole del duo milanese: “Quattro anni fa eravamo in un negozio a sbarcare il lunario e oggi siamo a Sanremo. Questo palcoscenico porta con sé quell’importanza che dà valore diverso a una carriera”.