Sanremo: futuro del verde pubblico, in programma anche un nuovo collegamento tra il parco di villa Ormond e la pista ciclabile (Video)

Le trenta nuove tamerici piantate a La Vesca sono solo uno dei punti in programma dall’assessorato al Verde Pubblico guidato da Mauro Menozzi, coadiuvato dai consiglieri comunali Ester Moscato e Simona Moraglia. Il parco che si affaccia sul mare vicino alla pista ciclabile arriverà a ospitare tante tamerici quante sono le edizioni del Festival, in piena sintonia tra la città e la kermesse che la porta ogni anno sugli schermi di tutta Italia.

Il sopralluogo dell’amministrazione a La Vesca è stato quindi l’occasione per fare il punto sui progetti futuri della Sanremo ‘green’. Oltre al nuovo regolamento che interesserà anche i privati, Palazzo Bellevue ha lavorato nelle ultime settimane per le nuove decorazioni di via Matteotti a tema musicale. Ma all’orizzonte c’è anche un’importante novità per il parco sud di villa Ormond: sarà collegato con la pista ciclabile con un’apposita rampa.



L’intervista all’assessore Mauro Menozzi e al consigliere Ester Moscato