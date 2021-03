Bordighera: alla Farmacia Centrale nasce il punto raccolta di prodotti non medicali

Sabato, presso la farmacia Centrale di Bordighera, primo appuntamento con il “Punto di raccolta di prodotti offerti non medicali per l'uso di tutta la famiglia”. Un'iniziativa della Associazione Bethel ODV​ che coinvolgerà anche altre farmacie del comprensorio imperiese.

"All'apertura ufficiale della campagna “Dona un prodotto” hanno presenziato: il dottor Stefano Gnutti, titolare della farmacia, la Presidente Sara Bonaccorso, il Vicepresidente Marco Natta, il Segretario Ricci Barbara ed i soci Avv. Loredana Modaffari, Abogado Enrico Amalberti, dott.ssa Giannalisa Laiolo assistente sociale mediatore familiare specializzata, la Dott.ssa psicologa Fulvia Bovone, la Dott.ssa psicologa Serra Maria Luisa, il Dott. Michele Scarfò, revisore contabile, Lorena Grossi sovrintendente di polizia di Stato in quiescenza, Claudia Rao, Mara Ottazzi impegnati in tutte le attività di utilità sociale che pongono al centro l'aiuto alle fasce più deboli, con la collaborazione della Dott.ssa Lorena Sopetto, psicologa dello sport, nonchè del direttore tecnico nazionale di Aikido Prof. Vincenzo Buscaglia, per i corsi di autodifesa personale femminile" - hanno ricordato dalla associazione.

“L'associazione esercita attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di accoglienza psicologica e fisica delle donne che hanno subito molestie, violenza, stalking e maltrattamenti avvalendosi di volontari associati - afferma la presidente - questo è uno dei tanti passi che abbiamo già posto in essere con l'intento di essere al fianco delle categorie più bisognose. Seguiteci anche sulla pagina facebook “Associazione Bethel ODV” per le prossime date".