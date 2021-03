Irama ritorna in gara al Festival di Sanremo: “Grato ad Amadeus che mi ha teso la mano”

La riammissione in gara di Irama è soltanto uno dei colpi di scena che stanno portando alla seconda serata del 71° Festival di Sanremo.

Da ieri il destino del cantante è stato in mano ad Asl e alla direzione Rai a seguito della positività di due suoi collaboratori: il parrucchiere prima e il fonico poi.

Questo pomeriggio Irama è intervenuto in conferenza stampa, diviso tra la gioia per essere in gara e il rammarico per la mancata esibizione: “Per prima cosa dobbiamo pensare che la priorità è la salute, al di là della gara c'è un virus. Da una parte sono grato ad Amadeus che mi ha teso la mano, ma a livello personale sono mortificato perché tenevo molto a fare la mia performance”.

“Non ho pensato di non accettare, ma solo un confronto con il mio team - ha aggiunto Irama - ritorno in gara ma consapevole del mio dispiacere perché non sarà la performance che è stata preparata in tutto questo tempo”.

Ora resta da verificare con Asl le modalità per la quarantena di Irama che, comunque, è negativo anche al terzo tampone.

Grande il rammarico anche per la serata delle cover: “Era prevista una registrazione inedita di Francesco Guccini, sarebbe stato un momento così importante per me che l'ho sempre stimato e ammirato”.