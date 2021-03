I dati di ascolto della prima serata del 71° Festival convincono il conduttore e direttore artistico Amadeus.

“Sono quasi commosso da tutto questo, era una prima puntata che aspettavo da mesi con una grandissima difficoltà una dietro l'altra - ha commentato Amadeus in conferenza stampa - sentire i dati mi riempie di gioia, è stato un Sanremo diverso anche nella costruzione. Mi fa piacere il dato sui giovani. Sapevamo che non si sarebbe raggiunto un dato come quello dell'anno scorso”.