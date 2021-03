71° Festival di Sanremo: da Laura Pausini ad Alex Schwazer, ecco gli ospiti della seconda serata

Musica, ma non solo: gli ospiti della seconda serata del Festival, co-condotta da Elodie, raccontano anche storie di sport - come Alex Schwazer, il marciatore appena assolto dall'accusa di doping, e l’attaccante della Juventus e della Nazionale femminile di calcio Cristiana Girelli – e di teatro di impegno civile, come Antonella Ferrari, attrice testimonial dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.



Grande protagonista anche Laura Pausini che torna a Sanremo per con “Io sì” che l’ha vista trionfare ai Golden Globes.

E ancora, Il Volo per l’omaggio a Ennio Morricone (accompagnato dall’Orchestra del Festival di Sanremo eccezionalmente diretta da Andrea Morricone), Enzo Avitabile per quello a Renato Carosone, Gigi D’Alessio con il nuovo singolo "Guagliune", accompagnato da Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay, giovanissimi esponenti della scena urban napoletana.



Un salto nel passato, invece, con Gigliola Cinquetti in "Non ho l'età" e "Dio come ti amo", Marcella Bella in "Senza un briciolo di testa e "Montagne verdi", e Fausto Leali con "Mi manchi" e “Io amo”.

Il “quadro” di Achille Lauro, infine, vedrà la partecipazione di Claudio Santamaria e Francesco Barra sulle note rock ‘n roll di “Bam Bam Twist”.