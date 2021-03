Elodie pronta all'esordio sul palco dell'Ariston come conduttrice: “Sarà un gioco, porterò la mia parte infantile” (Foto)

Tra gli esordi del 71° Festival di Sanremo spicca anche quello di Elodie nei panni della conduttrice. Stasera sarà al fianco ci Amadeus per la seconda puntata.

“Sono onorata e ringrazio Amadeus per questo invito speciale - ha commentato questa mattina Elodie in conferenza stampa - per me Sanremo è sempre stato un grande appuntamento fino a quando ero piccola, sognavo di cantarci e non avrei mai immaginato di fare anche questa parte”.

“Per me sarà un gioco, porterò la mia parte infantile, la me 12enne” ha concluso Elodie.