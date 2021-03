Sanremo: prima serata del Festival, il Sindaco "Con i tanti problemi di quest'anno è impossibile goderselo, peccato" (Video)

All’indomani del via al Festival di Sanremo abbiamo chiesto al Sindaco della città dei fiori, Alberto Biancheri, un commento alla serata: “Ho seguito il Festival fino alla fine anche se, in questo momento, me lo sto godendo poco per la situazione particolarmente difficile. E’ un Festival da monitorare bene fuori dall’Ariston e, se proprio devo dire qualcosa, riguarda l’emozione del non avere pubblico, come evidenziato da Amadeus e Fiorello. C’è proprio la mancanza del rapporto umano e anche la nostra orchestra interagisce molto per dare qualcosa ai presentatori e ai cantanti”.

Lei ha parlato con Amdeus e Fiorello. Quali impressioni le hanno dato in merito: “Credo che, per loro condurre un Festival così è doppiamente difficile. Penso che portare avanti una manifestazione del genere, senza pubblico, porta loro via ulteriori energie rispetto ad uno spettacolo normale come poteva essere quello dello scorso anno”.