Sanremo: palco non autorizzato per la protesta in piazza Colombo, intervento delle forze dell'ordine

Si svolgerà come previsto la manifestazione organizzata in piazza Colombo dal collettivo dei fieristi, delle imprese e delle partite iva. La protesta così come pensata dagli organizzatori era stata messa in forse per via dell'installazione annunciata di un palchetto. C'è stato un momento di confronto tra manifestanti e forze dell'ordine per l'installazione del palco che sarebbe dovuta avvenire già nel primo pomeriggio.