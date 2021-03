Convocata per venerdì prossimo in videoconferenza l’Assemblea dei Sindaci

Venerdì prossimo è stata convocata in videoconferenza alle ore 9 l’Assemblea dei sindaci per trattare il seguente Ordine del Giorno: presa d'atto conclusiva del procedimento relativo alla sussistenza del diritto del Consorzio Irriguo potabile dei Comuni di Costarainera e Cipressa a proseguire nella gestione dell'acquedotto irriguo: espressione di parere sul bilancio preventivo per il funzionamento della Segreteria Provinciale del Comitato d'Ambito Regionale Rifiuti; altra espressione di parere sul riconoscimento del debito dei Comuni conferitori a favore della ditta Idroedil S.r.l. relativo alla discarica di Collette Ozotto.