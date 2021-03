Festival di Sanremo: si fa strada l'ipotesi Amadeus ter e lui ci scherza su “Non confermo e non smentisco”

Amadeus già lanciato verso il terzo Festival di Sanremo? È più che un'ipotesi, anche se siamo solo alla vigilia della sua seconda esperienza sanremese.

Il conduttore e direttore artistico ci ha scherzato su durante l'ultima puntata di Domenica In dove, a domanda diretta, ha risposto: “Non confermo e non smentisco”. E poi non sono mancate le battute con l'amico Fiorello.

Ora, come è ovvio che sia, la coppia è concentrata sull'edizione che sta per iniziare. Ma è anche possibile che entro la fine della settimana si possano sciogliere le riserve.