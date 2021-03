71° Festival di Sanremo: l’assessore Faraldi lancia la prima serata “La parola ora passi alla musica. Ibra? Sono interista, ma…” (Video)

Il giorno dell’esordio è un’emozione particolare anche per l’assessore a Turismo e Sport, Giuseppe Faraldi, che questa mattina ha presenziato alla conferenza stampa al fianco di Amadeus, Matilda De Angelis e Zlatan Ibrahimović.

Faraldi, che in quanto rappresentante del Comune, ha aperto la conferenza stampa come consuetudine e ha sottolineato l’importanza dello spettacolo dopo le tante parole delle scorse settimane: “Sono contento che la parola passi alla musica, diamo il benvenuto a un campione come Ibrahimović e buon lavoro a tutti. Andiamo avanti con la musica”.

L’intervista all’assessore Giuseppe Faraldi