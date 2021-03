71° Festival di Sanremo: è il giorno della 'prima', Amadeus “Finalmente il 2 marzo, sembra passata un'eternità” (Foto)

Conto alla rovescia per la serata d’esordio del 71° Festival di Sanremo. Un’edizione a suo modo unica (si spera) e i protagonisti sono consapevoli della responsabilità che portano sulle spalle, nel nome della televisione italiana e nel nome dello show che ne ha fatto la storia attraverso i decenni.

La conferenza stampa della vigilia è sempre un momento speciale, come è parso chiaro dalle parole di Amadeus questa mattina in sala stampa al Casinò: “Finalmente è arrivato il 2 marzo, un giorno che aspettavo da tempo. La preparazione è sembrata più lunga perché sembra passata un’eternità. Sarà una serata particolare, quello che ci sarà questa sera incuriosisce me per primo. Sono felice di essere sul palco con Achille Lauro con uno dei suoi cinque quadri, poi tutto il cast. Conosceremo un Ibrahimović che la gente non conosce”.

“Dedico questa edizione a tutti coloro che hanno lavorato per fare il Festival - ha aggiunto Amadeus - hanno fatto un lavoro straordinario e ora sta a noi far sì che sia valorizzato al meglio”.