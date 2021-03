L’assessore regionale Marco Scajola a Camporosso per assistere a campagna vaccinale per i frontalieri

Ieri pomeriggio l’assessore regionale Marco Scajola, delegato ai rapporti con i frontalieri, si è recato a Camporosso presso il Palabigauda, dove è stato istituito il centro di vaccinazione contro il Covid 19 per i lavoratori frontalieri. “La campagna vaccinale sta avendo un riscontro più che positivo, un’idea nata in primis dal Presidente Giovanni Toti, che prontamente ha deciso di mettere a disposizione dei lavoratori frontalieri i vaccini ed organizzare una macchina operativa efficiente per tutelare la salute loro e delle rispettive famiglie. La situazione epidemiologica, infatti, nell’estremo Ponente è particolarmente delicata, i lavoratori frontalieri quotidianamente si recano in Costa Azzurra, dove la situazione è estremamente preoccupante e le probabilità di contagio sono elevate. Intervenire in modo incisivo è stato prioritario per la Regione, che in tempi ristretti è riuscita ad organizzare una campagna capillare, che lo scorso fine settimana ha visto oltre mille persone vaccinarsi” afferma l’assessore Marco Scajola, che prosegue, “voglio ringraziare sentitamente tutti gli operatori che in questi giorni stanno svolgendo un lavoro enorme”.