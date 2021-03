71° Festival di Sanremo: Fiorello si complimenta con Biancheri per la pista ciclabile “Tornerò qui in vacanza”

Durante la prima conferenza stampa del 71° Festival di Sanremo, Fiorello ha colto al balzo l'occasione per parlare anche di Sanremo e delle sue bellezze.

“Complimenti al sindaco per la pista ciclabile - ha dichiarato Fiorello - mi sono ripromesso di venire qui in vacanza per fare tutto il giorno bicicletta, camminate e giocare al Casinò”.

“Comunque andrà sarà indimenticabile e sono onorato di esserci - ha poi aggiunto Fiorello - con o senza pubblico non è il problema, i problemi sono altri. Metteremo impegno per regalare cinque serate spensierate”.