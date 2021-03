Festival di Sanremo: prima conferenza e primi riscontri positivi per la città, Biancheri "Un passaggio importante per il nostro futuro" (Video)

Prima conferenza stampa e prima vera e propria ‘prova’ delle misure di sicurezza per addetti ai lavori, giornalisti e fotografi, nella sala ‘De Santis’ del Casinò di Sanremo, per la 71a edizione del Festival della Canzone.

Con Amadeus e Fiorello, insieme al Sindaco Alberto Biancheri e all’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, quasi due ore di show con la voglia di fare il Festival, nonostante i problemi ben noti a tutti. E, tra le altre cose, sono anche arrivati i primi complimenti per la città e la pista ciclabile che, seppur sotto la mascherina, hanno strappato un sorriso al Sindaco, Alberto Biancheri: “E’ una settimana iniziata bene, anche se solitamente c’è sempre un po’ di nervosismo e preoccupazione. A maggior ragione per il Festival e in questa situazione. Mi hanno fatto molto piacere i complimenti di Fiorello per la pista ciclabile e per l’atmosfera che si sta creando, senza dimenticare quanto accade attorno a noi”.

Una settimana e una manifestazione diversa dal normale, pensando agli anni scorsi, ma indispensabile per la città, il comune e per tutti: “Siamo alle porte della Pasqua senza dimenticare l’estate e il Festival è un momento di promozione a livello territoriale e per l’intera regione. Se non si fosse fatto, il Festival sarebbe stata un’occasione persa anche se sarebbe stato più facile non farlo. Oltre alla promozione sarà un momento importante per toccare alcuni temi e, quindi, sarà un modo per smuovere qualcosa. Sarà un Festival con il quale toccare alcuni temi per fare capire che si può riaprire in sicurezza, perché questa città e tutto il paese hanno bisogno di lavorare. E’ un passaggio importante perché i protocolli di sicurezza sono importanti e il Casinò, visto che siamo qui, insieme ai teatri e i cinema sono sempre stati attentissimi ai protocolli. E non ci sono stati casi eclatanti da giustificare una chiusura. Questo è sempre stato il dubbio avuto in questi mesi, come confermato dagli eventi organizzati quest’estate”. Era quindi importante mantenere il Festival, anche se mancheranno molti appuntamenti come le collaterali: “Indubbiamente quest’anno il Festival non sarà ricordato per le collaterali e le imprese non lavoreranno come negli anni scorsi, ma senza la manifestazione non si sarebbe fatto quel poco o tanto che, invece, si potrà fare. Rinunciare a tutto questo è difficile e si deve fare solo con eventuali gravi rischi. Sicuramente servirà la collaborazione di tutti, dai cittadini agli operatori commerciali e le forze dell’ordine, per poter portare alla fine della settimana il Festival senza problemi”.

Anche l’Assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi, conferma l’importanza dell’organizzazione: “Fortunatamente si fa, con la determinazione dell’Amministrazione e della Rai, con una sinergia che portasse avanti questa manifestazione, pur in un momento di grave difficoltà. Certo, non ci saranno i ritorni economici degli anni scorsi, ma è un modo per andare avanti”. Non c’è la ressa degli anni scorsi, ma ci sono molti inviati e si parlerà molto di Sanremo comunque: “La promozione turistica che da il Festival non ha prezzo e rinunciarvi sarebbe stato un atto di masochismo. Si poteva fare diversamente? Non so rispondere a questo ma è una decisione che non ci competeva. Possiamo dire che è una fortuna poter fare il Festival in questo periodo. Oggi hanno anche riaperto bar e ristoranti ed è un aspetto importante per poter fornire un servizio ad artisti e addetti ai lavori che sono nella nostra città”.

Il Casinò si mette in bella mostra con la bella sala stampa allestita, come confermato dal Presidente del Cda Adriano Battistotti: “Non sono parole mie ma degli addetti ai lavori che si sono dichiarati molto soddisfatti. E non è da escludere che si possa ripetere in futuro. Noi abbiamo dato la disponibilità visto che siamo chiusi ma la soluzione ha incontrato i favori di tutti. Non dimentichiamo che il Festival è nato qui e noi vediamo la nostra creatura che ogni tanto torna a casa”. Con la speranza di poter riaprire: “Il fatto di ospitare nel nostro edificio la Rai e la Sala Stampa con un protocollo molto rigoroso, dimostra che tutto il fabbricato può assicurare le migliori forme di prevenzione del contagio. Già le nostre misure erano particolarmente rigide e, quindi, penso che ci siano tutte le carte in regola per riaprire il più presto possibile”.