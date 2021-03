‘Vert Blanc Rouge d'Azur, la côte ‘all'italiana’ in un romanzo del scrittore italo-francese Maurizio Armondi

Al di là dell'attuale crisi sanitaria, per noi Italiani la Costa Azzura è stata ed è una specie di mito: al solo nominarla, immagini di stupendi paesaggi e sublimi raffinatezze pervadono anche le menti dei tanti rivieraschi ponentini che, pur dotati di analoghe grandi bellezze, apprezzano i suoi siti turistici, i suoi ristoranti, le sue spiagge; per non parlare di altri connazionali che, alla ricerca di una seconda casa al mare, hanno spesso e volentieri aggiunto a queste frequentazioni un bel po' di agenzie immobiliari.

Sono, queste, tipologie che poco interessano a Maurizio Armondi, scrittore e blogger italo-francese che nel suo secondo romanzo Vert Blanc Rouge d'Azur (il primo è Ma maison sur la Côte d'Azur), propone, sempre nella lingua di Molière, una narrazione della Côte - ma anche della Riviera des Fleurs, Ventimiglia e Sanremo non essendo poi così lontane - forse "all'italiana" ma non proprio per le modalità prima evocate.

Lungi dall'essere coloro che i media francesi chiamano (o, visti i tempi, chiamavano) «nos amis italiens» per la loro massiccia presenza turistica, i «Transalpins» di Vert Blanc Rouge d'Azur sono infatti persone che vivono, lavorano, amano e soffrono "stabilmente" nell'estremo sud-est esagonale come farebbero in Italia o in qualsiasi altra parte del mondo; e, anche nel particolarissimo contesto della Costa Azzurra, con un'italianità - nel senso di un certo modo d'essere e sentire - certamente più affascinante che trionfante.

Residente «azuréen», da anni Maurizio Armondi osserva, analizza e racconta fatti e comportamenti transfrontalieri. In Vert Blanc Rouge d'Azur immagina condizioni umane, situazioni professionali e sentimenti disparati di numerosi personaggi italiani, francesi, italo-francesi e di altre provenienze più o meno inseriti in un habitat pas comme les autres che, sullo sfondo delle loro esistenze, appare forse meno "mitico" ma probabilmente più realistico e, in fondo, più umano.

«Gianni, Angela, Palmiro, Antonio il Piede Nero... avant le Coronavirus» è il sottotitolo col quale l'autore ha tenuto ad evidenziare i protagonisti del racconto (i puntini di sospensione erano originariamente evocatori di altri personaggi) ma anche un certo Covid-19 che, esploso a romanzo appena terminato, ha richiesto la stesura di una prefazione e una riscrittura del finale. Testo per molti versi alquanto profetico, Vert Blanc Rouge d'Azur offre spunti di riflessione a largo raggio: ad esempio sul mondo del lavoro, sull'emigrazione-immigrazione e sull'integrazione; ma anche sul colonialismo e sui rapporti fra paesi più o meno "quotati in borsa"; e poi naturalmente sull'amore, sulla vita e sulla morte, e su molto altro ancora...

Per i lettori francesi (ma anche per quelli italiani più francofoni, ben presenti in zona) il romanzo è disponibile gratuitamente nel blog dell'autore ( armondi.canalblog.com ). Nove anni dopo il suo primo romanzo, Maurizio Armondi ha infatti preferito, «per ragioni la cui spiegazione (soprattutto in tempi di Covid) non è poi così necessaria», offrirne la libera lettura pur non escludendo - come scrive sempre sul suo blog - «eventuali "sviluppi comunicativi" di Vert Blanc Rouge d'Azur certamente non legati ad esortazioni editoriali più o meno paganti», o anche «una traduzione italiana... di cui potrei eventualmente incaricarmi: bisognerà pensarci!».

Perché non pensarci, effettivamente? E se questi auspici sono anche un appello, perché non diffonderlo anche in Italia?