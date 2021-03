Sanremo: è nata Bruna, figlia di una OSS della fondazione Borea Massa, le felicitazioni della direzione e dei colleghi

Oggi alle 5.38 è nata Bruna figlia di un’operatrice socio sanitaria della fondazione Borea Massa di Sanremo.



Grande contentezza da parte dei congiunti della neo mamma che ringraziano la direzione e i colleghi del Borea per il supporto dimostrato: “Si sono dimostrati un’equipe a doc, non lasciando mai da sola la mamma di Bruna con chiamate o con semplici messaggi di incoraggiamento. Un ringraziamento è rivolto anche al reparto Ostetricia/Ginecologia di Imperia, in particolar modo alla ostetrica Sara, che con amore e competenza ha aiutato la nascita della nostra Bruna”. Tutto bene ma i neo genitori sottolineano anche il disagio per raggiungere il reparto nascite all’ospedale di Imperia da Sanremo o anche da più lontano: “ Troppi chilometri percorsi con ansia e con rischi troppo alti di incrociare altre vetture che rallentano il traffico”. Per questi motivi i neo genitori lanciano un appello per far ritornare il reparto maternità a Sanremo “per il bene delle mamme e dei figli: il reparto di Imperia è troppo distante e si rischia di partorire per strada o in ambulanza”.