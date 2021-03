Le escursioni della prossima settimana dell'Associazione 'Monesi Young'

Monesi Young da sempre attenta a tutte le regole, ha fermato le attività per le due settimane per via della 'zona arancione' e ora riparte sempre in sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le norme che riguardano la pandemia ancora in corso.



"Per aderire - spiega la guida ambientale Marina Caramellino - bisogna iscriversi ed essere soci, la quota di partecipazione è di € 10 (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it

4 Marzo – Torre Paponi Lingueglietta

Torre Paponi un avamposto dei Signori di Lingueglia posto su una strada di transito verso l’alta Valle del San Lorenzo, un piccolo borgo frazione di Pietrabruna. Saliremo a Lingueglietta attraverso uliveti e boschetti, fra antiche mulattiere arrivando a Lingueglietta e godendo del panorama su tutta la valle del San Lorenzo.

Scheda Tecnica

Dislivello m. 330 circa

Lunghezza 9,5 km

Difficoltà: Turistica adatto a tutti

Ritrovo a Torre Paponi inizio borgo, dove finisce la strada alle ore 13.30

7 Marzo Pompeiana Terzorio

Dal paese di Pompeiana Superiore, feudo dei signori di Lingueglia entreremo nel SIC (sito di interesse comunitario) della zona di Prau Grande habitat ideale per specie animali e vegetali oggi piuttosto rari. Fra tutte queste bellezze naturali saliamo sino al Monte Croce e nei pressi di Pian delle Vigne scendiamo a Terzorio.

Scheda Tecnica

Dislivello m. 500 circa

Lunghezza 10 km

Difficoltà – E - adatto a chi sa affrontare salite e discese a tratti ripide

Ritrovo a Pompeiana fronte palazzo comunale alle ore 11

8 Marzo Festa delle Donne camminando sino a casa di Marina

L’otto marzo è la Festa delle Donne, con le parole di Madre Teresa di Calcutta “io da sola non posso cambiare il mondo, ma posso lanciare una pietra nell’acqua e con essa creare molte increspature”, la camminata su un tratto dell’Alta Via dei Monti Liguri parte dalla chiesetta di San Bernardo d’Armo e porta a casa mia, nel comune di Armo sotto al colle di Caprauna, dove brinderemo alle Donne.

Scheda Tecnica

Dislivello m. 450 circa

Lunghezza 11 km

Difficoltà – E – adatto a chi cammina

Ritrovo a Cole di Nava nel piazzale di fronte al forte Centrale alle ore 9,30

Info & prenotazioni

Marina Caramellino 337 1066940

Guida Ambientale Escursionistica iscritta AIGAE

Equipaggiamento

«Per l’escursione è consigliabile dotarsi di scarponcini alti con buona suola,

abbigliamento adatto alla stagione, k-way, una borraccia d’acqua e i bastoncini sia per la salita che la discesa. Dotarsi di tutte le misure di sicurezza (DPI) riportate nel regolamento» – sottolineano gli organizzatori.