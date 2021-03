Incendio nel sotto tetto di una villetta in via Felice Traversa a San Bartolomeo al Mare. Le fiamme sono divampate, anche se la dinamica è ancora in via d’accertamento, a causa del malfunzionamento della canna fumaria; è successo questa sera poco prima delle 21.

La famiglia, che vive all’interno, ha dato l’allarme ed ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco giunti con tre mezzi e diversi uomini. Sul posto anche i Carabinieri.

Al momento, per fortuna, non si registrano feriti o intossicati.