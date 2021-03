Ospedaletti: troppe erbacce su strade e marciapiedi, molti residenti chiedono un intervento di sfalcio (Foto)

Possono sembrare piccole cose e, effettivamente lo sono. Ma è da queste che si vede la cura che si apporta ad una città, piccola o grande che sia. Stiamo parlando dello sfalcio di cui ha bisogno Ospedaletti, come segnalatoci da molti residenti della città delle rose.

Forse in questo periodo, che ci crea decisamente più problemi sanitari ed economici piuttosto che di immagine, si potrebbe anche pensare ad altro. Ma la cura della cittadina rivierasca, pensando anche alla futura ripresa dopo la pandemia, dovrebbe comunque essere sempre ben presente tra chi la amministra.

Via Jonquiere, sentiero degli Eucaliptus e via Matteotti le tre strade che avrebbero maggiormente bisogno di un intervento di sfalcio. Purtroppo piante ed erbacce si insediano regolarmente tra piastrelle e cemento e basterebbe un intervento di alcune ore per far tornare le zone alla normalità.

E’ quanto ci chiedono alcuni residenti di Ospedaletti, augurandosi che, nei prossimi mesi si possa a tornare a parlare di turismo, manifestazioni ed altro, dimenticando questo difficile periodo sanitario ed economico.