Auto abbandonate e senza assicurazione: continuano i controlli della Polizia Provinciale, multa a Isolabona

Acquista l'auto a Ventimiglia e l'abbandona senza assicurazione a Isolabona. Si tratta di un toscano che, dopo aver acquistato il mezzo alcuni mesi fa, lo ha abbandonato senza assicurazione in un parcheggio pubblico del piccolo centro della Val Nervia.

Purtroppo non si tratta di un caso isolato e, da diverse settimane, i controlli della Polizia Provinciale, ne stanno emergendo diversi, soprattutto con mezzi abbandonati nell’entroterra, ben distanti da occhi indiscreti. Un fenomeno che è stato più volte evidenziato e che ora è stato preso attentamente di mira dalla Polizia Provinciale.

Alcuni mezzi sono stati già multati e posti sotto sequestro nelle scorse settimane ed ora è toccato all’auto nella foto che non è sfuggita ai controlli della Polizia Provinciale che, dopo aver rintracciato telefonicamente il proprietario, ha inoltrato la dovuta contravvenzione.

In questo caso, per evitare il sequestro del veicolo il proprietario ha provveduto immediatamente ad assicurare l'auto. Purtroppo esistono tanti mezzi non assicurati e, quando questi provocano incidenti, oltre a creare danni fisici ad altri, spesso i proprietari non rifondono i danni, lasciando ancora più nel dramma chi ha subito il sinistro.