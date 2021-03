Sanremo: molti i treni Intercity e ‘Thello’ cancellati da giugno, anche il Comune si farà sentire per ripristinare i collegamenti veloci

L’estate 2021 potrebbe portare in dote una cattiva notizia per i flussi turistici a Ponente in un periodo già ‘nero’ per il comparto ricettivo. Trenitalia starebbe pensando a una netta riduzione degli Intercity e dei ‘Thello’ che coprono la tratta Milano-Nizza e Milano-Ventimiglia con conseguente disagio per i pochi (e coraggiosi) che scelgono di arrivare in Riviera con il treno.

La discussione è emersa durante il confronto tra amministrazione e sindacati che ha posto l’accento anche sull’importanza dei collegamenti in vista dell’auspicata ripresa dei flussi turistici. “Significa isolare il nostro territorio che vive di velocità ed efficienza - spiega l’assessore Massimo Donzella, presente dal vertice con i sindacati - so già che la Regione si è mossa in quella direzione e i sindacati chiedono anche a noi di dare un contributo affinché il nostro territorio continui ad avere il servizio reintroducendo gli Intercity per i trasporti che sono vitali”.