Comune di Sanremo, sindacati e Polizia Municipale tendono la mano ai rider: servizi specifici contro l’occupazione abusiva dei ‘carico e scarico’

Amministrazione comunale, Polizia Municipale e sindacati fanno squadra a difesa dei rider e delle tante persone impegnate nel complesso lavoro delle consegne a domicilio. Una realtà che è letteralmente esplosa all’epoca della pandemia, arrivando a raggiungere quota 2.500 consegne al giorno solo nella Città dei Fiori.

Questa mattina in Comune a Sanremo si sono riunite le sigle sindacali (Cgil, Cisl e Uil), gli assessori Massimo Donzella e Giuseppe Faraldi oltre al vice comandante della Polizia Municipale, Fulvio Asconio. L’intento comune è quello di lavorare al massimo per fare in modo che gli spazi di carico e scarico restino sempre liberi e a disposizione di chi sta lavorando.

“Noi come amministrazione, insieme ai sindacati e alla Polizia Municipale, vogliamo sensibilizzare gli utenti della strada affinché tutte le zone di carico e scarico siano lasciate a chi sta lavorando, specialmente in via Roma, piazza Eroi, nella zona del Casinò e anche in piazza Colombo - commenta l’assessore Donzella - la loro occupazione ingiustificata comporta un disagio per gli operatori delle consegne che, dovendo parcheggiare altrove rischiano sanzioni e possono anche diventare un pericolo, oltre che un rallentamento, per la circolazione. Vogliamo quindi sensibilizzare tutti coloro che, in modo distratto o volontariamente, usano le zone di carico e scarico senza averne diritto”.

L’impegno preso questa mattina in sala giunta si concretizzerà già nei prossimi giorni con una serie di controlli mirati da parte della Polizia Municipale, con una speciale attenzione per la settimana del Festival di Sanremo, quando il traffico cittadino è particolarmente sovraccaricato.