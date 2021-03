Sanremo: consulenza esterna per il restyling energetico di Villa Zirio, 15 mila euro a un avvocato milanese

Il Comune di Sanremo prosegue nella sua ormai lunga tradizione di consulenze esterne per i progetti futuri. L’amministrazione ha nei propri piani la ristrutturazione e l’efficientamento energetico di Villa Zirio, una delle ‘perle’ immobiliari pubbliche matuziane.

Agli uffici comunali è arrivata la proposta dell’impresa ‘Aura Energy’ di Leinì, provincia di Torino, azienda specializzata nel risparmio energetico e, in generale, nell’energia ‘green’. Ma il Comune, come si legge sul documento, ritiene la materia complessa e, inoltre, mette in evidenza la “carenza di personale in organico”. E così è partita una nuova consulenza esterna verso un nome già conosciuto in città per molte altre consulenze relative ai grandi progetti del Comune.

L’incarico è andato all’avvocato Giorgio Lezzi dello studio milanese ‘Osborn Clarke’ per un importo base di 12 mila euro che, al netto dei vari oneri, arriverà a 15.200 euro.

La spesa sarà rimborsata dal vincitore del project financing e non costerà nulla al comune. Essendo competenze specialistiche, in materia di piani economici finanziari e matrice dei rischi, per queste proposte di partenariato pubblico privato il supporto di specialisti e necessario. Per partenariati di porto, palasport, tempio crematorio, park piazza Eroi, Villa Zirio i supporti non costeranno nulla al Comune.