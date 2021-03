La Ferrovia delle Meraviglie è luogo del cuore FAI 2021: intervista de I Deplasticati a Maria Carmen Lanteri, capo delegazione di Imperia (Video)

Una piccola fetta di Ponente è sul tetto d’Italia. La Ferrovia delle Meraviglie Nizza- Ventimiglia-Cuneo è Luogo del Cuore FAI 2021, ha avuto la meglio grazie alle votazioni via web di migliaia di sostenitori che l’hanno portata sul gradino più alto del podio.

È un periodo a dir poco difficile per i collegamenti tra Liguria e Piemonte, ma forse il riconoscimento FAI servirà anche per riaccendere i riflettori su un angolo d’Italia che ha tanto bisogno di investimenti.

Per la rubrica ‘Verdeacqua’, pagina green di SanremoNews curata da I Deplasticati, Barbara Blengino ha incontrato la capo delegazione FAI Imperia, Maria Carmen Lanteri, per commentare la grande vittoria e non solo.

L’intervista