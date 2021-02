In arrivo a Sanremo ‘L’ultima ruota’, la Camera del Lavoro di Imperia pedala insieme agli artisti

È in arrivo a Sanremo nel pomeriggio di lunedì prossimo, ‘L'Ultima Ruota’, manifestazione organizzata da decine di Associazioni e Lavoratori dello Spettacolo e della Cultura.



"Si tratta di una Milano-Sanremo in bicicletta partita il 24 febbraio - si spiega nella nota -. Ogni giorno una tappa e a ogni tappa incontri sul territorio per raccogliere testimonianze, proposte e punti di vista di un settore fortemente in difficoltà. Il mondo della cultura e dello spettacolo ha bisogno di far sentire la propria voce e arriverà a Sanremo proprio in occasione dell'inizio della più grande manifestazione mediatica italiana. La Cgil di Imperia ha aderito all'iniziativa e pedalerà insieme a loro. Nell'ultimo tratto infatti il Segretario della Camera del Lavoro Fulvio Fellegara si unirà insieme al gruppo ed insieme arriveranno in Piazza Colombo dove a partire dalle 16.30 è prevista la Conferenza Stampa per raccontare il viaggio e spiegarne le ragioni.

Inoltre il giorno seguente, poco prima dell'apertura del Festival saremo presenti in Via Escoffier (davanti alla Statua di Mike Bongiorno) a partire dalle 15.00 in un presidio statico, nel pieno rispetto del distanziamento fisico e delle norme anti-covid, per continuare a chiedere la riapertura dei Teatri ed il sostegno a tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori coinvolti nel settore”.