Bordighera: convocato per mercoledì prossimo in streaming il Consiglio comunale della città delle palme

E’ stato convocato per giovedì 4 marzo alle 19 il Consigio comunale di Bordighera, che si svolgerà in forma telematica e in streaming.

All’ordine del giorno la comunicazione del Sindaco, riguardante l’adesione alla trasformazione della Società per la Promozione dell'Università dell'imperiese Spa in fondazione di partecipazione. Quindi la modifica ai regolamenti che istituiscono e disciplinano il ‘canone unico’ e una prima variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Sarà quindi la volta delle Interpellanze. La prima, presentata dal gruppo consiliare ‘Semplicemente Bordighera’, riguarda i locali sottostanti la Rotonda di Sant'Ampelio. La seconda, presentata dal gruppo consiliare ‘Civicamente Bordighera’ è in merito ai depositi di terra in località ‘Due strade’, nell'area del previsto campo sportivo.