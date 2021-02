Casa Sanremo: domenica alle 17 taglio del nastro dedicato alle maestranze dello spettacolo

Taglio del nastro a Casa Sanremo, domenica alle 17. Insieme al patron, Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, ci saranno il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, l’assessore al Turismo della Regione Liguria Giovanni Berrino, l’assessore al Turismo del Comune di Sanremo Giuseppe Faraldi, il presidente AFI Sergio Cerruti. Il taglio del nastro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito www.casasanremo.it e sui canali social ufficiali della Casa del Festival.

"Nessuna madrina e niente pubblico per il taglio del nastro di Casa Sanremo. Questa edizione è dedicata alle maestranze dello spettacolo – dichiara Vincenzo Russolillo –. Le difficoltà quest’anno non sono state affatto poche e sarebbe stato molto più facile decidere di fare un passo indietro, ma noi abbiamo sentito il dovere di esserci, soprattutto nel rispetto di tutti le donne e gli uomini del nostro gruppo di lavoro. Questo taglio del nastro non segna l’inaugurazione di un’iniziativa, ma simbolicamente vuole rappresentare un taglio netto con questo drammatico recente passato".

Casa Sanremo, in occasione del 71° Festival della canzone italiana, lancia l’iniziativa #ripartiamodasanremo, che ben si sintetizza nel disegno creato da Sergio Staino, presidente Club Tenco: la piccola Ilaria che cavalca una nota musicale con l’intenzione di spiccare il volo.

Nell’iniziativa #ripartiamodasanremo sono coinvolte associazioni, enti, istituzioni, cooperative, federazioni nazionali legate al comparto teatrale, cinematografico, musicale e discografico, oltre che nuove realtà del settore dell’intrattenimento, che proprio in occasione del blocco totale delle attività sono riuscite ad instaurare rapporti di solidarietà, al fine di creare un fronte più che mai unito per risollevare le sorti di migliaia di lavoratori.

La prima diretta streaming #ripartiamodasanremo dagli studi della Casa del Festival si terrà lunedì 1 marzo, alle 17: sarà realizzato un collegamento condotto da Luca De Gennaro, VP Talent & Music South Europe and Middle East, ViacomCBS, con i principali teatri e con le maggiori cariche istituzionali ed associative. Poi, ogni giorno della settimana, sarà aperta una finestra streaming sul tema, per giungere, sabato 6 marzo, alle 12, alla redazione di un manifesto unitario, che abbia le indicazioni chiare per il “cambio di passo” circa la data reale della ripartenza, da consegnare a Sergio Staino, guardasigilli dell’iniziativa, e successivamente al Ministro Dario Franceschini. A questo link, le realtà che supportano l’iniziativa: https://www.casasanremo.it/2021/02/20/ripartiamo-da-sanremo/

Casa Sanremo diventa uno studio televisivo in cui si alterneranno format storici e novità, in streaming tutti i giorni dalle 9.30 fino alla mezzanotte inoltrata, sul sito www.casasanremo.it, sui social ufficiali della casa del Festival e su altre piattaforme in network.

Il palinsesto si apre con “Buongiorno Sanremo”, dalle 9.30 alle 10.30, condotto da Veronica Maya, un talk in cui si ripercorreranno i momenti più importanti delle serate del Festival, tra ospiti e opinionisti, che alterneranno curiosità sulle esibizioni canore a commenti legati alla rassegna stampa a cura di Rockol. Si prosegue poi con lo storico format “Italia in vetrina”, dalle 12 alle 13, anche questo condotto da Veronica Maya, un viaggio virtuale tra le eccellenze del Belpaese, con la presenza, in studio e in collegamento, di rappresentanti istituzionali che, insieme a associazioni e produttori locali narrano la bellezza dei loro territori: le tradizioni e il patrimonio culturale e paesaggistico. Centrale il momento di promozione enogastronomica, con il coinvolgimento ai fornelli degli chef provenienti da diverse regioni, collegati in streaming dal Roof, che sveleranno gusti e sapori dei territori. In “Italia in vetrina” confluiscono anche i classici appuntamenti di Casa Sanremo: “Sanremo per il sociale”, in cui si parlerà di responsabilità sociale con Unicef, Musica contro le Mafie e “Una vita da social”; e la rassegna “Writers”, dedicata alla presentazione di libri e interviste con gli autori.

Dalle 14 alle 14.30, trenta minuti per conoscere le novità in arrivo dalla conferenza stampa ufficiale del Festival, a cura di Rockol, che, nel corso della giornata, proporrà videointerviste a big e nuove proposte. Nuovo, per la Casa, il format di Red Ronnie “We have a dream”, che tutti i giorni, dalle 18.30 alle 20.30, proporrà interviste a ospiti in collegamento, presentazioni di nuovi talenti e un percorso a ritroso grazie all’ascolto dei brani di successo dei Festival passati.

Due i programmi a cura di LIVE ALL: “Quelli di Casa Sanremo” (dalle 15 alle 17.30) e “Quelli di Casa Sanremo - Il Serale” (dalle 21 alla mezzanotte inoltrata). Con il primo programma, ogni giorno Daniela Collu si alterna con Lorenzo Campagnari (in arte Lorello), Francesco Arienzo, Federico Basso e Matteo B. Bianchi in un salotto dove saranno ospitati in presenza e in collegamento attori, presentatori, musicisti, sportivi e personaggi dello spettacolo. Giorgio Pasotti metterà in simbiosi la musica e il teatro, attraverso uno storytelling nel quale, insieme ad artisti del cinema, del teatro e della canzone italiana, si giocherà in modo ironico sui testi dei brani. Con “Quelli di Casa Sanremo - Il Serale”, durante il Festival, un gruppo irriverente di personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e influencer, commenterà in diretta i momenti più divertenti e curiosi del Festival, raccontando le esibizioni, gli abiti, i super ospiti e tutto ciò che accadrà sul palco dell’Ariston. Gli umori e le emozioni degli artisti in gara saranno rubati e commentati nei luoghi più curiosi e improvvisati in cui, limitati nei loro spostamenti, andranno a riposarsi.

E poi, fuori palinsesto, negli smartphone, c’è Clubhouse, il social network del momento, con una room dedicata, tutte le sere, in cui si incontreranno ospiti per commentare il Festival 2021.

