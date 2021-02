Bordighera: emessa l'ordinanza del Sindaco, saranno abbattuti 10 alberi a rischio cedimento

Saranno abbattuti 10 alberi in diverse zone di Bordighera, per la tutela della pubblica e privata incolumità. La decisione è stata presa dall’Amministrazione e, in proposito è stata emessa l’apposita ordinanza.

Nei giorni scorsi, dalla stessa Amministrazione, è stato approvato il 'Censimento e controllo fitostatico di parte del patrimonio arboreo pubblico della città’ e, vista la relazione del servizio manutenzione e idrico del 22 gennaio, è emerso che le analisi fitostatiche eseguite su parte del patrimonio arboreo comunale, a cura dell’Agronomo Marco Alberti di Vallecrosia, è emerso che 10 sono in classe di propensione al cedimento D, ovvero ‘elevata’.

Il fatto è da imputarsi a generalizzate anomalie e lesioni estese, tali da comprometterne la stabilità. Nella relazione è quindi stato prescritto l'abbattimento immediato. Si tratta di tre palme ‘Phoenix dactilífera’ e due ‘Eucalyptus’ in corso Europa, un’altra palma ‘Phoenix dactilífera’ nel giardino Monet (zona nord Est), due pini ‘Pinus pinea’ in via Bigarella, un Platano in via dei Colli presso il belvedere ‘Carillon’ e un Ippocastano sulla via Romana di fronte a via Coggiola.

L'intervento di abbattimento è stato affidato alla ‘Feel green’ di Imperia.