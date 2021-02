Sanremo: stasera un nuovo concerto in streaming per l'Orchestra Sinfonica, ecco dove sarà trasmesso

Stasera, alle 21 sul canale Youtube dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, nuovo appuntamento con i concerti della rassegna "Il Sacro e il Vero"."Un Mozart giovane" è il concerto trasmesso in "Premiere" streaming dalla Cappella “Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo Barabino” di Villa Giovanna d’Arco a Sanremo.

Si esibiranno:

- Violino - Francesco Manara

- Direttore - Giancarlo De Lorenzo



Questo il programma:



- Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto N. 5 in La Maggiore K. 219 per Violino e Orchestra - 1) Allegro aperto; 2) Adagio; 3) Rondò (Tempo di Minuetto).



- Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia N. 10 in Sol Maggiore K. 74 - 1) Allegro; 2) Andante; 3) Allegro.



Con l'Orchestra Sinfonica impegnata la prossima settimana per il Festival di Sanremo, il prossimo appuntamento con i concerti in streaming sarà per giovedì 11 marzo, alle ore 21, con il concerto "Musica sull'acqua" con la Direzione del Maestro Ruben Jais e con il violino di Gianfranco Ricci, musiche di Antonio Vivaldi e Georg Friedric Händel