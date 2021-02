Ventimiglia: il Desco Secondino distribuisce cioccolatini a chi si sottopone volontariamente ai tamponi di Asl1 in piazza del Comune (Foto)

Ritorna il Desco Secondino, sempre presente a Ventimiglia per prestare servizio alla popolazione durante i momenti difficili. Il “supereroe alimentare” guidato dallo chef Diego Pani assiste tutti coloro che questa mattina hanno deciso di sottoporsi ai tamponi organizzati in città da Asl1.



Un gesto, un simbolo, un cioccolatino offerto ai volontari ai quali è rivolto il ringraziamento dei ristoratori dell’associazione che vedono nel gesto dei concittadini l’opportunità di ripartire al più presto, tutti, in sicurezza. Sul luogo, naturalmente, anche il sindaco Gaetano Scullino che ha ringraziato il ‘Desco' per il suo operato.

Fra le mani del dirigente Asl i cioccolatini donati personalmente dallo chef Pani che racconta ai nostri microfoni: “In occasione dell’inizio dei tamponi a tappeto a Ventimiglia organizzati con l’Asl1 per contenere l’epidemia, il Desco Secondino si è presentato con un piccolo cioccolatino per tutti coloro che decideranno di sottoporsi al tampone, come gesto simbolico per far mandare giù il boccone amaro e come ringraziamento perché decidere di fare il tampone è un primo passo per mettere in sicurezza la città”.

Lo chef conclude ricordando che Il Desco Secondino sarà sempre presente anche quando tutto sarà finito: “Come associazione benevola di ristoratori abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza e ricordare che ci saremo quando tutto sarà finito e ringraziamo perché questo significa anche aiutare noi ristoratori a ripartire prima. Tutti i ristoratori del ‘Desco’ ringraziano Asl1 e popolazione, viva Ventimiglia”.

Anche Lorenzo Toresani, sale manager di ‘Coppo’ a Ventimiglia ha raggiunto lo Chef Pani unendosi all’iniziativa consegnando altri cioccolatini all’Asl1 per i cittadini, segno di forte coesione fra i commercianti ventimigliesi.