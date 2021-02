Nel giorno del loro compleanno I Deplasticati inaugurano la loro rubrica “Verdeacqua” sulle pagine di SanremoNews

Nel giorno del secondo compleanno, I Deplasticati si lanciano in questa nuova avventura: la rubrica ‘Verdeacqua’, che ha visto la luce sul nostro gruppo Facebook nel marzo 2020 e che da oggi sarà ospitata da Sanremonews. Prima di parlare di ciò che tratteremo negli appuntamenti futuri, desidero però raccontare ai lettori di Sanremonews chi sono I Deplasticati. Il gruppo nasce da un'idea mia e di Sara Tonegutti a seguito di una domanda per noi cruciale, ovvero "come si può arrivare a produrre meno plastica in casa nostra?" In parole povere, quante possibilità abbiamo di fare la spesa, anche quella piccola e quotidiana, senza portarci a casa montagne di plastica? Inizialmente eravamo convinte che queste possibilità fossero davvero poche: basta dare un'occhiata agli scaffali di supermercati e negozi per capirlo. Ma uno sguardo più attento ed una maggiore consapevolezza nella scelta dei prodotti, ci hanno suggerito che non era una missione del tutto impossibile: certo, ci vuole un po' più di pazienza e bisogna cambiare qualche abitudine, ma si può fare. Abbiamo deciso quindi di creare il gruppo Facebook dandogli questo nome un po' bizzarro ma efficace, perché i Deplasticati non sono le persone fisiche che sono entrate a farne parte, bensì tutti quei prodotti che non sono imballati nella plastica.

Il gruppo è immediatamente diventato un supporto virtuale per tutti coloro che decisero e decidono di adottare uno stile di vita che sia più sostenibile per l'ambiente, anche grazie alla numerose segnalazioni di prodotti "deplasticati" che non hanno tardato ad arrivare dai membri. Infatti chiunque durante le compere, si imbatteva anche solo in una saponetta o in una confezione di pasta deplasticate, la fotografava e la pubblicava sul gruppo indicando il negozio in cui trovarla. E tutti noi continuiamo a fare questo.

In pochi mesi il gruppo è cresciuto notevolmente e questa crescita ci ha dato lo stimolo per impegnarci in maniera più incisiva, attraverso azioni che non restassero chiuse tra le pareti domestiche. Abbiamo così formato i primi gruppi di volontari, che avrebbero dato il via a ciò che per I Deplasticati è ormai un'abitudine consolidata: la pulizia delle spiagge e delle aree pubbliche. È nata una collaborazione importante con Amaie Energia, che da sempre ci fornisce un supporto fondamentale perché, com'è ovvio, tutto quello che si raccoglie, ed è tanto, va poi smaltito correttamente ed è proprio anche grazie alla partecipata del Comune che in due anni I Deplasticati hanno rimosso da spiagge scogliere decine e decine di metri cubi di rifiuti. Questo tipo di interventi, sempre corredato da fotografie, ha dato molte indicazioni su quelle che sono le brutte abitudini di tante, troppe persone ma è stata la molla per fare scattare in noi una maggiore determinazione per continuare ad aiutare il nostro territorio, la nostra città. Tutti noi che viviamo dove viviamo, come dico spesso, siamo dei privilegiati: abbiamo la grande fortuna di condurre la nostra esistenza in uno degli angoli più belli d'Italia, il Ponente Ligure. Questo privilegio richiede qualcosa in cambio, qualcosa che costa davvero poco se rapportato a ciò che già i nostri avi hanno ricevuto da questa terra: il lavoro. È superfluo ricordare che le nostre cittadine rivierasche, grazie alla loro terra ricca di biodiversità, al loro mare che dona pesci e crostacei di pregio, al loro clima che attira persone da tutto il mondo, siano strettamente legate per la loro sopravvivenza a quella del territorio e del mare. Per fare sì che questa evidenza venga sempre rimarcata, che l'attenzione verso la bellezza continui ad essere alta, i Deplasticati in questi 2 anni hanno creato numerose occasioni nelle quali la cittadinanza abbia potuto vedere o sentire quella che è la nostra "missione": abbiamo dato il via ad un'importante raccolta di fondi per contribuire all'acquisto di un Sea Bin che verrà installato a breve nel nostro porto, abbiamo organizzato un concorso fotografico che aveva come tema la bellezza di Sanremo, abbiamo parlato nelle scuole, a convegni, a riunioni, ci siamo recati a Badalucco e Ventimiglia che ad ottobre sono state sommerse dal fango, per aiutare la popolazione, abbiamo organizzato laboratori tematici rivolti all'infanzia, abbiamo collaborato con altri comuni a noi vicini per coinvolgere adulti e bambini nella pulizia di aree pubbliche. Sono convinta fermamente che solo la conoscenza e la riconoscenza possano condurci all'amore per questa terra meravigliosa. E dove c'è amore c'è rispetto.

Questa rubrica cercherà di portare conoscenza, senza troppe pretese, in maniera leggera e chiara: non siamo scienziati, o studiosi, o tecnici o professionisti del settore, ma ad ognuna di queste figure ci appoggeremo per risvegliare l'amore per l'ambiente che ci circonda, parlando con loro del nostro territorio. Non siamo persone che demonizzano niente e nessuno, semplicemente cerchiamo di fornire un contributo per un migliore controllo di tutto ciò che viene non usato, ma abusato. Prima tra tutto la plastica e i danni irreparabili che causa la sua malaccorta gestione.

I Deplasticati da settembre 2019 sono diventati un'associazione di volontariato: se volete entrare nella nostra famiglia (squadra?) potete contattarci per qualsiasi informazione scrivendoci a ideplasticati@gmail.com iscrivervi al gruppo Facebook e seguire la nostra pagina.

Finita la nostra presentazione mancano solo i ringraziamenti, che in queste occasioni sono sempre necessari: in qualità di presidente dell'associazione voglio esprimere la mia enorme gratitudine verso le persone che sono con me dall'inizio di questa avventura e anche a quelle che si sono unite strada facendo, alcune di loro solo da poche settimane. Un gruppo di persone senza le quali non saremmo mai arrivati ad essere quello che siamo. Ho la fortuna di poter contare su una squadra affiatata e legata da un grande senso di appartenenza, da una visione comune, che sente di avere ancora tanti obiettivi da raggiungere, primo tra i quali la creazione di un orto sociale. Questo sarebbe per noi l'equivalente della vittoria in Champions League ma con uno spogliatoio unito e la determinazione che ci caratterizza, sono certa che lo solleveremo al cielo questo trofeo.

Un ringraziamento e tanta gratitudine per Sanremonews che ha creduto in noi e ci ha seguito con grande puntualità quando ancora muovevamo i primi passi.