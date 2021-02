Bordighera: il mercato al tempo delle nuove restrizioni anti covid, pochi clienti e ancora amarezza per i commercianti

Mentre a Ventimiglia è partito lo screening per i tamponi su base volontaria che si spera possa essere utile per ripartire in sicurezza, a Bordighera non basta il caldo sole di oggi ad illuminare gli animi spenti dei commercianti presenti al mercato che si svolge in zona arancione “rinforzata”.

Ritmi blandi, affluenza sostanzialmente caratterizzata da residenti e lo sconforto dipinto sul voto degli ambulanti. Qualcuno a gran voce cerca di attirare l’attenzione, altri fanno chiaramente capire come stia andando la situazione invocando tempi migliori.