Ventimiglia: sono scattati questa mattina i lavori di asfaltatura sul lungomare Varaldo (Foto)

Nuovi asfalti sul Lungomare Varaldo a Ventimiglia, fino a via Nervia. Al termine del primo stralcio dei lavori della nuova ciclabile (per motivi di rendicontazione da effettuarsi obbligatoriamente per lotti), e visto lo stato disastroso della carreggiata, sono iniziati questa mattina i nuovi asfalti.

I lavori della passeggiata a sbalzo termineranno tra giugno e luglio prossimi, anche se molti particolari sono ancora da definirsi. Intanto, sempre in tema di lavori, oggi è iniziato il rifacimento del passaggio carrabile, nella zona della Polizia di frontiera.