Covid a Taggia: una campagna di sensibilizzazione e pugno duro contro chi non rispetta le misure precauzionali

Taggia punta sulla tolleranza zero contro chi continua a non rispettare le misure precauzionali anticontagio. Ne ha parlato il sindaco Mario Conio manifestando questa intenzione a fronte di una situazione potenzialmente problematica sul territorio comunale.

Oltre a controlli serrati contro questo tipo di violazioni legate alle misure anti Covid, l'amministrazione comunale sta valutando di procedere con una campagna di sensibilizzazione della popolazione. C'è un problema di fondo su Taggia: troppe persone ancora non rispettano le misure di distanziamento sociale e non usano correttamente la mascherina. Tutto questo mentre in poche settimane si è passati da 23 a 75 positivi (Ultimo dato al 16 febbraio ndr), oltre alla chiusura dell'Istituto Colombo. Un dato allarmante più per la crescita esponenziale registrata in breve tempo che rispetto alla popolazione complessiva di questo comune, 14mila abitanti.