Sanremo: il Mercato dei Fiori regge nell’anno ‘nero’ per l’economia locale “C’è fermento, il covid non ha rovinato la stagione” (Video)

Nell’anno ‘nero’ per l’economia locale, c’è un settore che ha retto bene al contraccolpo finanziario della pandemia mondiale. Il Mercato dei Fiori di valle Armea si è ben difeso e, come emerge anche dalle parole del direttore Franco Barbagelata e dell’assessore Lucia Artusi, pare che anche nel 2021 le prospettive siano buone.

L’inizio del nuovo anno sta andando bene, nonostante la pandemia non molli la presa, mentre nel 2020 il peggio è arrivato alla fine di marzo senza quindi rovinare il business di inizio anno, vero centro degli affari nel mondo floricolo specie si scala internazionale.

Buone risposte anche dall’asta che, come dice l’assessore Artusi, “non si può dire sia in crisi”.

Le dichiarazioni del direttore Barbagelata e dell’assessore Artusi