Sanremo: 'Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!', bella iniziativa per arricchire le bibloteche scolastiche

In questo periodo la Biblioteca Civica di Sanremo - Sezione ragazzi, attraverso la Dottoressa Rossella Masper, sta consegnando ai referenti dei vari istituti comprensivi i libri raccolti per le scuole, nell'agosto 2020, presso la libreria Giunti al Punto di Sanremo.



“Da anni c'è questa bella iniziativa che permette ai cittadini, con le loro donazioni, di arricchire le biblioteche scolastiche. I docenti dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente ringraziano: la libreria Giunti al Punto per l'iniziativa, i clienti per le donazioni effettuate, la dottoressa Rossella Masper, bibliotecaria, per il lavoro di smistamento dei libri tra i vari istituti comprensivi”.