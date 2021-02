Ventimiglia: entro fine marzo l’inaugurazione del nuovo posteggio dietro la stazione

Ultimi dettagli per i lavori del parcheggio dietro la stazione di Ventimiglia. Nuovi posti auto in un’area di posteggio che non sarà a pagamento, ma le soste saranno regolamentate considerata l’importanza strategica della zona. Inoltre sarà possibile raggiungere in pochi minuti il centro città attraverso il sottopasso di piazza Cesare Battisti.

Un’iniziativa da parte dell’amministrazione volta a migliorare la quotidianità dei suoi cittadini con un nuovo spazio che risolve la problematica dei parcheggi in una città molto frequentata anche dai turisti durante tutte le stagioni. Manca poco per i 134 nuovi posti macchina a due passi dal centro. L’inaugurazione avverrà a breve, di sicuro nel mese di marzo.