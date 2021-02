Il Comune di Sanremo aderisce alla “Giornata nazionale del personale sanitario” in memoria degli operatori sanitari scomparsi a causa del Covid 19.

Dichiarano da Palazzo Bellevue: “Un gesto semplice ma ricco di significato, per dare ancora più valore all’impegno, alla dedizione e al sacrificio di tutti quei professionisti che ormai da un anno sono impegnati in prima linea a combattere questa battaglia: il personale medico e infermieristico, socio-sanitario, socio-assistenziale, il mondo del volontariato”.

Il sindaco e l’amministrazione comunale si uniscono così nel ricordo degli oltre 300 professionisti della sanità che hanno perso la vita per assistere i propri pazienti durante questa lunga e dolorosissima epidemia, esprimendo “profondo cordoglio per le tante famiglie colpite dal dolore”.