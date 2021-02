Vallebona: nuovi cassonetti per la raccolta rifiuti, “Soluzione transitoria in attesa di entrare a far parte dell'ambito unico” (Foto)

L’amministrazione comunale di Vallebona ha provveduto a posizionare nuovi cassonetti nei punti raccolta in sostituzione di quelli precedenti, ormai danneggiati.

“Una soluzione transitoria in attesa di entrare a far parte dell'ambito unico, con i 18 Comuni del comprensorio, e che vedrà un sistema più moderno, automatizzato e mirato circa il conferimento dei rifiuti che verranno processati e riciclati secondo i principi di eco compatibilità” dichiarano dal Comune di Vallebona.



“I nuovi bidoni sono stati scelti appositamente con l’apertura manuale dall’alto per evitare quell’atteggiamento che ne ha causato l'impossibilità di utilizzo, ovvero quell’effetto ‘catapulta’ che vede pressare il pedale con molta enfasi e simultaneo lancio del sacco che, di conseguenza, ha provocato la rottura del coperchio e del pedale stesso” aggiungono dal Comune. I punti raccolta verranno presto dotati di igienizzante.



Il Comune ricorda i passaggi per lo svuotamento dei cassonetti:

Indifferenziata e umido: lunedì , mercoledì, venerdì e sabato

Carta e cartone: martedì e giovedì

Per quel che riguarda gli ingombranti , è possibile portarli direttamente in discarica tutti i giorni a Camporosso, località Cian de Ca dalle ore 9/12 e 14/16; oppure in viale Repubblica il secondo martedì di ogni mese ore 6.30-9.30 e il terzo sabato di ogni mese ore 9-10 in loc. Madonna della Neve. “Si invitano i cittadini a rispettare le regole ed osservare il buonsenso : la cura del bene pubblico, unitamente ad un atteggiamento collaborativo e rispettoso, dona valore a sé stessi e alla comunità intera. Il buon senso di ognuno con semplicità rende il vivere tuo e di e tutti più facile” concludono dal Comune.