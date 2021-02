Diano Marina: servono alcune modifiche al progetto del PalaCongressi, Chiappori "Ci stiamo lavorando per ottenere l'ok"

“Dovranno essere apportate alcune modifiche al progetto del ‘PalaCongressi’, con alcune prescrizioni della Soprintendenza ai Beni Ambientali’ della regione Liguria, per poter terminare correttamente l’iter”.

Lo ha dichiarato il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, in relazione al progetto dell’importantissima struttura, per il futuro della città degli aranci. “Al momento il progetto prosegue regolarmente il suo procedimento burocratico, visti i pareri favorevoli che abbiamo ricevuto ma dovranno essere apportate alcune modifiche alle scalinate oltre all’abbassamento della struttura di un metro. Si sta lavorando alle modifiche per ottenere il parere positivo al progetto da parte dell’ente genovese”.

L’idea del ‘PalaCongressi’ nasce con l’Amministrazione Chiappori nel 2014 e, quando sono iniziati i pareri favorevoli, è iniziato un percorso: “Il progetto vede una struttura che, di fatto, avrebbe la possibilità di ospitare appuntamenti con turisti che arrivano soprattutto dal Nord Europa – termina il Sindaco – per una rivalutazione fondamentale dei flussi verso la nostra città”.

In attesa della rivisitazione del progetto cresce l’attesa per una struttura importante per Diano Marina, che dovrà essere al centro delle attenzioni anche della prossima Amministrazione che scaturirà dalle elezioni ormai vicine.