Taggia: campagna screening colon retto, da domani al via la distribuzione delle provette presso lo Sportello Ascolto

Prenderà il via domani presso il Comune di Taggia la distribuzione delle provette per la campagna relativa allo screening del colon retto.

"In considerazione dell'importanza della campagna di prevenzione - si spiega nella nota - il Comune di Taggia garantirà il necessario supporto ad Asl 1, almeno in questa prima fase, nell'attività di consegna delle provette all'utenza.

Il ritiro delle stesse potrà essere effettuato tramite lo ‘Sportello Ascolto’ all'ingresso del Comune di Taggia dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00.

L'utente dovrà presentarsi munito di lettera inviata da ASL 1 per provvedere al ritiro.

La consegna della provetta contente il campione da analizzare, dovrà avvenire a carico dell'utente presso il Distretto Sanitario Sanremese situato in corso Garibaldi 1 c/o Palafiori, a Sanremo (come indicato nella lettera predisposta da ASL 1) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00.

I risultati del campionamento verranno comunicati dall'Asl 1 agli interessati tramite lettera raccomandata.

Si precisa che la fase del ritiro delle provette contenenti i campioni resta di esclusiva competenza di ASL 1 imperiese e che l’eventuale e successivo supporto dell’Ente in questa fase dovrà essere preventivamente valutato dalle competenti figure".