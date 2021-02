Ventimiglia: giovane ubriaco dà in escandescenze sul lungomare e minaccia di tirare una pietra, fermato (Video)

Dà in escandescenze in mezzo alla strada sul lungo Roya Girolamo Rossi a Ventimiglia, a ridosso dei giardini Tommaso Reggio e lancia una pietra sul cofano di un mezzo in transito.

E’ successo oggi pomeriggio poco dopo le 18 nella città di confine. Il protagonista è un giovane che, ubriaco, ha cominciato a urlare in strada, minacciando di lanciare il pesante masso. Alcuni sui amici hanno tentato di fermarlo, mentre gli automobilisti di passaggio hanno chiamato i Carabinieri.

I militari, intervenuti sul posto, hanno fermato il giovane che ora verrà portato in caserma per essere identificato e, probabilmente anche denunciato.