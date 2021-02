Ventimiglia: addio a Giovanni Caruso, storico volontario della Croce Verde Intemelia

Ventimiglia e la Croce Verde Intemelia piangono per la morte di Giovanni Caruso, uno storico volontario deceduto per Covid. "Un uomo che ha vissuto gran parte della sua vita prestando la sua opera a favore degli altri" - ricordano dalla pubblica assistenza



Classe 1934, dal 1962 nella Associazione, ultimamente ne era diventato il suo portabandiera. "Anche in questi ultimi anni nei quali a causa dell’età ha dovuto lasciare il servizio attivo ha continuato ad essere presente e a fornire il suo supporto vestendo con orgoglio la sua divisa di volontario. La sua perdita ha lasciato tutti sgomenti. Il presidente, facendosi portavoce del consiglio direttivo, di tutti i volontari e dei dipendenti, si associa al dolore dei suoi familiari e di quanti lo hanno conosciuto" - concludono dalla Croce Verde Intemelia