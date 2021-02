Sanremo: perdita dalle acque nere e miasmi in via Tapoletti, dopo due mesi il problema si ripete (Foto)

Ne avevamo parlato a inizio dicembre scorso (QUI) e, dopo un intervento di Comune e Rivieracqua, la perdita dalla condotta delle acque nere che crea miasmi insopportabili, è tornata.

Un paio di mesi fa una residente, Riccarda Lorizzo, aveva chiesto il nostro aiuto per la perdita nella zona compresa tra via Tapoletti e vicolo Costa nella città vecchia. La donna aveva inviato richieste ed esposti, per trovare una soluzione a un problema che, se non preso seriamente in considerazione, potrebbe allargarsi ulteriormente.

L'acqua aveva eroso e scavato sottoterra, mentre la strada si stava affossando e tutto il ciottolato era stato inglobato dal terreno dove stava crescendo l'erba. Il marciapiede è percorso da grosse crepe dalle quali si infiltra anche l'acqua piovana oltre a quella proveniente dalla condotta delle ‘nere’. La donna aveva inviato un esposto al Comune, anche per la presenza continua di topi che, ovviamente, creano anche problemi sanitari.

Nelle scorse settimane è stato eseguito il lavoro ma, proprio negli ultimi giorni sembra che il problema si sia riproposto.