Freddo intenso anche oggi nella nostra provincia: temperature minime di stamattina ancora all'ingiù

Temperature in ulteriore discesa, sui valori minimi di questa mattina nella nostra provincia, anche se il ‘picco’ è leggermente risalito rispetto a ieri. Il freddo è intenso un po’ ovunque ma, dai -12,5 di ieri, la più bassa temperatura di Poggio Fearza è salita a -10. Le altre, invece, sono ancora scese e sono aumentate le località che, questa mattina presto, si sono trovate i termometri sotto zero.

Col di Nava si è svegliato a -8,1, seguito da Pigna (Colle Belenda) a -7,2, Verdeggia -5,6, Apricale (Sella di Gouta) -5,5, Pieve di Teco -4,3, Triora -4,1, Montalto Carpasio -3,7, Borgomaro -3,4, Rocchetta Nervina -3,3, Ceriana -2,9, Pornassio -1,5, Ranzo -1,2, Dolcedo e Dolceacqua -1,1, Pontedassio -0,3 e Castelvittoio -0,2. Esattamente a zero gradi la minima di Seborga mentre le altre sono sopra e precisamente: Airole 1,1, Diano Castello 1,4, Ventimiglia 2,8, Cipressa 2,9, Imperia 3,2 e Sanremo 5,1.

Ora sono ovviamente risalite ma, a mezzogiorno nessuna località della provincia è sopra i 10 gradi. Poggio Fearza segna -7 e altre tre località sono sotto zero: Pigna -2,9, Apricale -1,7 e Montalto Carpasio -0,3. Colonnina di mercurio sempre molto bassa anche in tutte le località e la conferma arriva dalla costa dove troviamo Imperia a 7,9 gradi, Sanremo a 8,9 e Ventimiglia a 9,3.

Per quanto riguarda la previsione, per oggi le temperature tenderanno pian piano al rialzo con venti meridionali in rinforzo dal pomeriggio, localmente forti (40-50 km/h) in serata sui capi esposti e sui rilievi. Il cielo è generalmente sereno o localmente poco nuvoloso, per qualche addensamento in transito.

Domani ancora venti forti meridionali (50-60 km/h). Mare in aumento fino a molto mosso o localmente agitato a largo per onda corta da Sud-Ovest. Mercoledì ancora venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) al mattino con mare molto mosso.